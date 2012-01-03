〔纽约期市〕原糖期货大涨5.2%,可可期货涨跌互见

路透纽约/伦敦1月3日电---原糖期货周二急升逾5%,录得四个半月来最大单日升幅,为2012年首个交易日单日最大升幅的商品之一.

可可收盘涨跌互见,咖啡稍早因了结获利而下滑,尾盘上涨,跟随商品市场走强的基调,此前强於预期的美国,欧洲和中国经济数据燃点风险意愿,打压美元.

在汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB中,洲际交易所(ICE)指标原糖今日的升幅位列第二名,仅次於银.原油期货上涨,提振原糖价格.交易员称因伊朗和美国关系紧张,投资者担忧中东原油供应,令油价走强.

交易员说,糖价上涨,触动自动指令,令周二成交量增加至大约10.3万口,这较30天均值多约一倍,并扩大价格升幅.

ICE-3月原糖期货SBc1大涨1.21美分,或5.2%,报每磅24.51美分,此为近月合约自11月16日来最高结算价.伦敦3月白糖期货LSUH2上扬27.70美元,或4.6%,收报每吨629.70美元.

一些交易员称,传闻指数基金调整期糖的权重,这应造成糖出现净买入.

交易员说,市场预计糖价去年下滑後,指数基金将增加糖的权重.

ICE--3月可可期货CCH2收高6美元,报每吨2,115美元,远低於日内高位2,179美元,任何潜在升幅将受非洲近期供应充裕所限制.

伦敦3月可可期货LCCH2收跌15英镑,报每吨1,365英镑,因英镑兑美元GBP=走强而承压.

咖啡在交易日多数时间因少量的获利了结而承压,尾盘转跌为升,因市场面临高级水洗阿拉比卡咖啡种植国哥伦比亚供应下跌的问题.

纽约3月阿拉比卡咖啡期货KCc2收高0.35美分,报每磅2.2720美元.伦敦3月罗布斯塔咖啡期货LRCH2亦转跌为升,收涨10美元,或0.6%,报每吨1,820美元,稍早市场承压,因最大种植国越南丰收.(完)