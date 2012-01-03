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市场报道 | 2012年 1月 4日 星期三 04:56 BJT

〔美国热股〕美光急升逾7%,因报导称DRAM行业进行整合

路透1月3日电---美光(Micron Technology)(MU.O)股价周二暴涨多至11%,因报导称美光的最大竞争对手之一尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T可能和东芝(6502.T)合并,此为动态随机存取记忆体(DRAM)行业受割喉式竞争影响而进行整合的一个迹象.

周二DigiTimes报导,日本政府撮合尔必达记忆体和东芝就合并进行商谈.

接近周二尾盘,美光股价上扬7.23%,报6.75美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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