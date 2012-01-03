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市场报道 | 2012年 1月 4日 星期三 05:31 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉上扬4%,因商品上涨及寄望基金调整棉花权重

路透纽约1月3日电---棉花期货周二收升,且触及一周半高位,分析师说,农业商品全线大涨及预期指数基金重新调整权重的相关买盘燃点棉花的升势.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收升4美分,或4.4%,报每磅95.80美分,交投区间为91.85-95.80美分.路透数据显示,今日结算价为近月棉花合约自11月17日来最高结算价.

汤森路透初步数据显示,周四成交量为大约2.5万口,几乎较其30天均值多一倍.

"预计主要指数将增加在棉花的权重.这应该在今年首几个星期转化为一定的市场强势,"VIP

Commodities在研究报告中说.

一些投资人买入棉花,他们预期1月底多数基金重新调整资产权重时,投资基金将增加其投资组合中的棉花权重.

一年伊始,全球商品指数经理将对其投资组合进行年度调整,调整比例可以导致数十亿美元的资金从一个市场转向另一个市场.

根据ICE数据,美国期棉周五总成交量为8,087口,上日为10,657口.

ICE Futures数据显示,周五未平仓合约为152,144口,周四为151,731口.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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