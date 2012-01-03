〔纽约期市〕ICE期棉上扬4%,因商品上涨及寄望基金调整棉花权重

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透纽约1月3日电---棉花期货周二收升,且触及一周半高位,分析师说,农业商品全线大涨及预期指数基金重新调整权重的相关买盘燃点棉花的升势.
洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收升4美分,或4.4%,报每磅95.80美分,交投区间为91.85-95.80美分.路透数据显示,今日结算价为近月棉花合约自11月17日来最高结算价.
汤森路透初步数据显示,周四成交量为大约2.5万口,几乎较其30天均值多一倍.
"预计主要指数将增加在棉花的权重.这应该在今年首几个星期转化为一定的市场强势,"VIP
Commodities在研究报告中说.
一些投资人买入棉花,他们预期1月底多数基金重新调整资产权重时,投资基金将增加其投资组合中的棉花权重.
一年伊始,全球商品指数经理将对其投资组合进行年度调整,调整比例可以导致数十亿美元的资金从一个市场转向另一个市场.
根据ICE数据,美国期棉周五总成交量为8,087口,上日为10,657口.
ICE Futures数据显示,周五未平仓合约为152,144口,周四为151,731口.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI