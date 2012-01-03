〔美国股市〕ADR攀升,受经济数据和油价上升带动

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透纽约1月3日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二跳涨,新一年开局强劲,因优於预期的全球经济数据提振投资人的乐观情绪.
早盘市场人气受到提振,此前数据显示中国12月制造业活动小幅扩张,没有萎缩,而德国数据显示12月失业率降幅多於预期.
美国经济报告进一步改善市场基调,此前美国供应管理协会(ISM)公布12月制造业指数升至6月来最高,政府报告显示11月建筑开支攀升至近18个月最高.[US-ECI-CMN]
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR上涨3.04%,而标普500指数.SPX收升1.55%.
最大金属消费国中国的经济数据扶助提振矿业股,如必和必拓(BBL.N)上涨6.8%,至62.37美元.安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(MT.N)升8.7%,报19.77美元.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR上涨2.9%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS攀升3.27%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上涨3.37%.
能源类ADR上涨,因伊朗军事演习及美国战舰在波斯湾的活动加重投资者对供应中断的担忧.
美国原油和布兰特原油期货均一度上涨逾3%.巴西的Petrobras (PBR.N)上扬6%,报26.11美元,中石油(PTR.N)攀升5.7%,报131.38美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
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