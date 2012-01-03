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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 05:37 BJT

〔美国股市〕ADR攀升,受经济数据和油价上升带动

路透纽约1月3日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二跳涨,新一年开局强劲,因优於预期的全球经济数据提振投资人的乐观情绪.

早盘市场人气受到提振,此前数据显示中国12月制造业活动小幅扩张,没有萎缩,而德国数据显示12月失业率降幅多於预期.

美国经济报告进一步改善市场基调,此前美国供应管理协会(ISM)公布12月制造业指数升至6月来最高,政府报告显示11月建筑开支攀升至近18个月最高.[US-ECI-CMN]

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR上涨3.04%,而标普500指数.SPX收升1.55%.

最大金属消费国中国的经济数据扶助提振矿业股,如必和必拓(BBL.N)上涨6.8%,至62.37美元.安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(MT.N)升8.7%,报19.77美元.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR上涨2.9%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS攀升3.27%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上涨3.37%.

能源类ADR上涨,因伊朗军事演习及美国战舰在波斯湾的活动加重投资者对供应中断的担忧.

美国原油和布兰特原油期货均一度上涨逾3%.巴西的Petrobras (PBR.N)上扬6%,报26.11美元,中石油(PTR.N)攀升5.7%,报131.38美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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