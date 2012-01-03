〔纽约汇市〕欧元因全球经济数据向好而走强,但风险犹存

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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* 中德两国数据提振风险意愿
* 美联储警告欧洲动荡可能损及该国经济
* 美国12月非农就业数据料为三个月来最强
路透纽约1月3日电---欧元兑美元周二大幅上扬,因全球经济数据超预期提振风险意愿,但欧元料仍将承压,受累于欧债危机和成长缓慢.
一份行业报告显示,美国制造业12月录得六个月来最大增幅,新订单增长预示着2012年的成长势头强劲.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布的会议记录被视为对美元不利,随後欧元兑美元触及当日全球市场高位.
美联储在12月13日的会议记录中指出,将从本月稍晚开始发布利率走向预期,此举可能暗示利率将在较之前预期的更长时间内保持不变.
低利率令美元的吸引力不及较高收益货币.
美联储在是次会议记录中警告称,欧债危机引发的动荡对美国经济构成主要风险,有可能采取进一步举措提振成长,尽管会议记录中亦指出就业市场状况有所改善.
"欧元走强不仅是由於稍早经济数据带来的推动,亦和有关美国联邦公开市场委员会会议记录有关,"华盛顿Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示.
"美元今日已处於守势,但我认为会议记录的确暗示联储仍对放宽货币政策持开放态度,这对美元不利."
欧元兑美元EUR=升至日高1.3076美元,脱离上周在EBS电子交易平台上触及的2011年低位1.2858美元. 尾盘上扬0.9%,报1.3054美元.
欧元稍早受强於预期的中国制造业和服务业数据提振,而德国失业人数降幅超预期以及欧元区制造业PMI指数显示萎缩幅度不及预期也扶助推高欧元.
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI