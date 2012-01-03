〔纽约汇市〕欧元因全球经济数据向好而走强,但风险犹存

* 中德两国数据提振风险意愿

* 美联储警告欧洲动荡可能损及该国经济

* 美国12月非农就业数据料为三个月来最强

路透纽约1月3日电---欧元兑美元周二大幅上扬,因全球经济数据超预期提振风险意愿,但欧元料仍将承压,受累于欧债危机和成长缓慢.

一份行业报告显示,美国制造业12月录得六个月来最大增幅,新订单增长预示着2012年的成长势头强劲.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布的会议记录被视为对美元不利,随後欧元兑美元触及当日全球市场高位.

美联储在12月13日的会议记录中指出,将从本月稍晚开始发布利率走向预期,此举可能暗示利率将在较之前预期的更长时间内保持不变.

低利率令美元的吸引力不及较高收益货币.

美联储在是次会议记录中警告称,欧债危机引发的动荡对美国经济构成主要风险,有可能采取进一步举措提振成长,尽管会议记录中亦指出就业市场状况有所改善.

"欧元走强不仅是由於稍早经济数据带来的推动,亦和有关美国联邦公开市场委员会会议记录有关,"华盛顿Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示.

"美元今日已处於守势,但我认为会议记录的确暗示联储仍对放宽货币政策持开放态度,这对美元不利."

欧元兑美元EUR=升至日高1.3076美元,脱离上周在EBS电子交易平台上触及的2011年低位1.2858美元. 尾盘上扬0.9%,报1.3054美元.