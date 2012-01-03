〔全球金市〕现货金收高2.5%,扳回上周所有跌幅

* 金价在跌至熊市区域边缘後扳回跌幅

* 金价受美股标准普尔500指数、油价及谷物价格上涨支撑

* 市场关注伊朗与美国间就波斯湾石油运输航导引发的紧张关系

路透纽约/伦敦1月3日电---金价周二收高2.5%,在上周跌至熊市区域边缘後扳回所有跌幅,因美国制造业数据令人鼓舞,引发了欧元和股市的涨势.

尽管黄金今年开局良好,创下11月7日以来最大单日涨幅,但交易商提醒称,从技术角度看,只要黄金仍低於每盎司1,630美元,那麽其仍易受打压.

"我仍旧认为黄金是熊市反弹,而不是真正的上涨.如果金价明确升逾200日移动均线,那麽可以证实黄金再度出现反转走势,"Integrated Brokerage Services LLC.贵金属交易主管Frank McGhee称.

中国和德国公布的正面数据显示全球经济正在加速复苏,黄金与欧元亦步亦趋.白银亦上涨近7%,创下2008年11月以来最大单日涨幅.

1958GMT时,现货金XAU=涨2.5%,报每盎司1,604.69美元.

美国2月黄金期货GCG2结算价升33.70美元,报1,600.50美元.

黄金成交量是其30日均值的大约三分之二,但高於上周假期时的平均成交量.

黄金的下一关键阻力位是其200日移动均线切入位1,630美元左右,截至12月14日,黄金已将该技术支撑位守住近三年.

伊朗和美国关系紧张带动原油期货涨4美元,另外再加上谷物价格大涨,均支撑了金价升势.

现货银XAG=涨6.3%,报每盎司29.54美元.

**黄金与欧元走势亦步亦趋**

分析师称,在下周法国和德国举行会议前可能出台新的市场刺激措施以解决欧债危机,这一预期也带动了金价涨势.

与索罗斯在上世纪70年代共同成立量子基金的罗杰斯(Jim Rogers)也是知名的看多商品的人士,他说,鉴於过去10年金价连续上涨,预计黄金将进一步下跌.

"在我看来,金价将触及1,200-1,300美元(每盎司),......金价已连续上涨11年,这在任何金融资产市场来说都是极其异常的,所以黄金早应出现回调,"他称.

现货铂金XPT=涨2.2%,报1,424.49美元,现货钯金XPD=升1.8%,报661.80美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX2月黄金期货 1600.50 33.70 2.2 1566.80 1608.70 96,691

COMEX3月白银期货 29.572 1.657 5.9 27.905 29.730 33,368

COMEX1月铂金期货 1427.30 27.60 2.0 1407.00 1429.30 29

COMEX3月钯金期货 663.50 7.35 1.1 650.10 671.25 2,939

现货金 XAU= 1604.69 39.28 2.5 1566.75 1607.00

现货银 XAG= 29.540 1.740 6.3 27.940 29.720

现货铂金 XPT= 1424.49 30.49 2.2 1399.20 1428.00

现货钯金 XPD= 661.80 11.80 1.8 653.27 667.47

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=