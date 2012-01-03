〔美国股市〕2012年首个交易日收升,受全球经济增长的迹象带动

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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* 美国12月制造业以六个月最快速度扩张,新订单分项指数上升
* 金融和材料股领升美股
* 道指收升1.5%,标普500指数收涨1.6%,Nasdaq指数扬升1.7%
路透纽约1月3日电---美国股市周二收涨,投资者寄望市场能较2011年收平有更好表现,在新年首个交易日推高股市,但涨势能否持续的疑虑犹存.
标普500指数收在去年10月底来的最高位,因在新一年有现金在手的交易商对德国和中国经济数据优於预期感到鼓舞.
美国经济数据显示,11月建筑支出和制造业活动均优於预期,巩固了市场的正面回应.
"美国以外的国家公布一些良好的经济数据,且人们有现金在新一年投资,所以推动股市上升,"OakBrook Investments首席交易商说,"开局良好,但我们将不得不等着看趋势将如何."
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI