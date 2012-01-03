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市场报道 | 2012年 1月 4日 星期三 06:30 BJT

〔美国股市〕2012年首个交易日收升,受全球经济增长的迹象带动

* 美国12月制造业以六个月最快速度扩张,新订单分项指数上升

* 金融和材料股领升美股

* 道指收升1.5%,标普500指数收涨1.6%,Nasdaq指数扬升1.7%

路透纽约1月3日电---美国股市周二收涨,投资者寄望市场能较2011年收平有更好表现,在新年首个交易日推高股市,但涨势能否持续的疑虑犹存.

标普500指数收在去年10月底来的最高位,因在新一年有现金在手的交易商对德国和中国经济数据优於预期感到鼓舞.

美国经济数据显示,11月建筑支出和制造业活动均优於预期,巩固了市场的正面回应.

"美国以外的国家公布一些良好的经济数据,且人们有现金在新一年投资,所以推动股市上升,"OakBrook Investments首席交易商说,"开局良好,但我们将不得不等着看趋势将如何."

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