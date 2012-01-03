〔美国经济〕12月制造业PMI触及六个月高位,但2012年经济仍面临挑战(更新版)

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
(新增细节)
* ISM 12月制造业指数从52.7升至53.9
* 美国工厂状况好於欧洲和亚洲
* 11月建筑支出接近两年高位
* 2012年美国经济仍面临挑战
路透纽约1月3日电---美国12月制造业增速达到六个月最快,但欧洲经济下滑以及油价上涨在新一年对美国经济构成挑战.
美国供应管理协会(ISM)制造业指数触及6月以来最高水平53.9,高於分析师预期,进一步证明第四季美国经济动能增大.该数据高於50意味着扩张.
周二的数据显示,制造业新订单增加暗示进入2012年动力满满.
"整体而言该数据良好,"RBC资本市场的首席美国分析师Tom Porcelli称,"未来既不会过热也不至于衰败.这符合我们对2012年经济的整体看法."
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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