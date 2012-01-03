〔美国经济〕12月制造业PMI触及六个月高位,但2012年经济仍面临挑战(更新版)

(新增细节)

* ISM 12月制造业指数从52.7升至53.9

* 美国工厂状况好於欧洲和亚洲

* 11月建筑支出接近两年高位

* 2012年美国经济仍面临挑战

路透纽约1月3日电---美国12月制造业增速达到六个月最快,但欧洲经济下滑以及油价上涨在新一年对美国经济构成挑战.

美国供应管理协会(ISM)制造业指数触及6月以来最高水平53.9,高於分析师预期,进一步证明第四季美国经济动能增大.该数据高於50意味着扩张.

周二的数据显示,制造业新订单增加暗示进入2012年动力满满.

"整体而言该数据良好,"RBC资本市场的首席美国分析师Tom Porcelli称,"未来既不会过热也不至于衰败.这符合我们对2012年经济的整体看法."