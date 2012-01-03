全球外汇市场1月4日主要消息

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0745 - 法国11月消费者支出.
0843 - 意大利12月MARKIT/ADACI服务业采购经理人指数(PMI).
0848 - 法国12月MARKIT服务业PMI终值.
0853 - 德国12月MARKIT服务业PMI.
0858 - 欧元区12月MARKIT服务业PMI.
0930 - 英国11月消费者信贷.
0930 - 英国11月抵押贷款/抵押贷款批准件数.
0930 - 英国11月货供额.
0930 - 英国12月MARKIT/CIPS建筑业PMI.
1000 - 欧元区消费者物价调和指数(HICP)12月初值.
1000 - 意大利12月消费者物价指数(CPI).
1200 - 美国12月30日止当周抵押贷款指数/再融资指数.
1245 - 美国ICSC/高盛12月31日当周连锁店销售.
1355 - 美国Redbook零售销售.
1400 - 白宫负责国际经济事务的副国家安全顾问Mike Froman讨论泛太平洋夥伴关系协议(Trans -Pacific Partnership Agreement,TPP)谈判的接下来步骤.
1500 - 美国11月工厂订单.
-- - 美国12月汽车销售.
2350 - 日本12月货币基础.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 吴云凌;审校 程琳
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