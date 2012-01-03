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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 06:38 BJT

〔国际油市〕油价飙升4%,受美中利好经济数据和中东紧张态势的提振

路透纽约1月3日电---油价周二飙升,美国原油期货结算价触及5月以来的高位,受美中强劲经济数据以及对中东地区紧张局势担忧升级的提振.

布兰特原油期货LCOc1尾盘跳升5美元,此前的数据显示,美国11月建筑支出接近一年半高位,而来自中国的数据也缓解了对於其经济放缓的担忧.

对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff说:"利好的经济数据和地缘政治担忧助长了油价的上涨."

"伊朗问题的热度将一天天的升温--新制裁、新的导弹试射以及对峙,所有的这些都有助於油价上升."

2月布兰特原油期货上涨4.75美元,结算价报每桶112.13美元,创下11月15日以来的最高结算价.该合约盘後曾一度触及112.44美元.

美国2月原油期货CLc1攀升4.13美元,结算价报每桶102.96美元,创下5月10日以来的最高结算价,盘中曾高见103.37,为11月17日以来的盘中高位.

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