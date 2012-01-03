〔加拿大汇市〕加元兑美元2012年开局良好,靠近平价水准

路透多伦多1月3日电---加元周二以上涨作为2012年的开局,兑美元创下近四周高位,因油价上涨和近期良好的全球经济数据推升投资者风险偏好.

中国制造业出现改善迹象,且德国失业率意外下降,令市场风险偏好升温,随後美国建筑业和工厂数据暗示经济复苏积聚动能,更是增强了冒险意愿.

同时,伊朗与西方国家之间的紧张关系,提振美国原油期货逼近每桶103美元,为易受大宗商品走势影响的加元提供了额外的提振.

"要记住一点,尽管油价表现很棒,但天然气方面肯定是落後的,即便中国采购经理人(PMI)数据还不错,也依然有为数不少的人预计中国经济最终会放缓..."RBC Capital Markets的加拿大固定收益及外汇策略主管Mark Chandler说道.

"因此,还不如说是加元有些涨过头了."

加元兑美元CAD=D4在北美市场收报1.0110加元,或0.9891美元,高於上周五收盘的1.0170加元,或0.9833美元.

加拿大市场周一休市,周二流动性依然清淡,因许多市场人士仍在休假.(完)

--编译 程琳;审校 郑茵

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