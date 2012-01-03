〔加拿大汇市〕加元兑美元2012年开局良好,靠近平价水准

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透多伦多1月3日电---加元周二以上涨作为2012年的开局,兑美元创下近四周高位,因油价上涨和近期良好的全球经济数据推升投资者风险偏好.
中国制造业出现改善迹象,且德国失业率意外下降,令市场风险偏好升温,随後美国建筑业和工厂数据暗示经济复苏积聚动能,更是增强了冒险意愿.
同时,伊朗与西方国家之间的紧张关系,提振美国原油期货逼近每桶103美元,为易受大宗商品走势影响的加元提供了额外的提振.
"要记住一点,尽管油价表现很棒,但天然气方面肯定是落後的,即便中国采购经理人(PMI)数据还不错,也依然有为数不少的人预计中国经济最终会放缓..."RBC Capital Markets的加拿大固定收益及外汇策略主管Mark Chandler说道.
"因此,还不如说是加元有些涨过头了."
加元兑美元CAD=D4在北美市场收报1.0110加元,或0.9891美元,高於上周五收盘的1.0170加元,或0.9833美元.
加拿大市场周一休市,周二流动性依然清淡,因许多市场人士仍在休假.(完)
--编译 程琳;审校 郑茵
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI