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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 07:16 BJT

〔全球航运〕波罗的海指数继续下滑,後市进一步看跌

路透伦敦1月3日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二再次下滑,至大约三个月最低,因圣诞和新年假期租船活动低迷.

波罗的海乾散货运价指数下滑114点或6.56%至1,624点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

经纪公司ICAP在干散货运输报告中称,近期运费可能下滑,因驶往墨西哥湾和南非的运力过剩.

中国和印度对煤炭和铁矿石的需求料在第一季提振运费,不过目前为止现货买进一直很少.

分析师和经纪商称,波罗的海干散货运价指数在2011年末不断下滑,不过每日获利料保持在20,000美元以上,但运力过剩终将打压运价.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周二跌10.1%,至2,955点.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下降1.58%.(完)

--编译 王丽鑫;审校 郑茵

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