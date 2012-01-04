中国称最新型禽流感病毒不会在人际间传播

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港1月2日电---中国卫生部门表示，周末造成一名39岁公车司机死亡的禽流感病毒不会在人际间传播。

深圳市疾控中心在声明中表示：“这名死者身上发现的病毒与与国内鸭群中分离到的禽流感病毒同源性较高，均属禽源H5N1病毒，说明此次毒株感染是由禽类直接感染到人的。”

“这依旧不能在人与人之间进行传播。”声明补充道，这名公车司机很可能因直接接触禽类而被感染。

香港卫生防护中心周一表示，这名病人与香港2011年禽流感死亡的野鸟病毒基因接近。基因分析还发现，这种病毒对金刚烷类的药物较为敏感。

深圳一名男子周六死於多器官功能衰竭。国有媒体报导称，这名39岁的公交司机12月21日发病，12月25日因严重肺炎入住当地一家医院。（完）