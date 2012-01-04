中国称最新型禽流感病毒不会在人际间传播

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港1月2日电---中国卫生部门表示，周末造成一名39岁公车司机死亡的禽流感病毒不会在人际间传播。
深圳市疾控中心在声明中表示：“这名死者身上发现的病毒与与国内鸭群中分离到的禽流感病毒同源性较高，均属禽源H5N1病毒，说明此次毒株感染是由禽类直接感染到人的。”
“这依旧不能在人与人之间进行传播。”声明补充道，这名公车司机很可能因直接接触禽类而被感染。
香港卫生防护中心周一表示，这名病人与香港2011年禽流感死亡的野鸟病毒基因接近。基因分析还发现，这种病毒对金刚烷类的药物较为敏感。
深圳一名男子周六死於多器官功能衰竭。国有媒体报导称，这名39岁的公交司机12月21日发病，12月25日因严重肺炎入住当地一家医院。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。