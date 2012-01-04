韩国总统李明博呼吁朝鲜停止核活动

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔1月2日电---韩国总统李明博呼吁朝鲜(北韩)新领导人抓住机会回归和谈，并表示如果朝鲜终止核活动，韩国已准备好向朝鲜提供经济援助。
金正日葬礼後两天，朝鲜周五对韩国的态度看似强硬，称李明博政府对金正日的致哀不够得体，并称将继续对韩国实施强硬政策。
朝鲜新领导人金正恩周日视察了一支坦克部队，这是他成为最高领导人後的首个公开活动，显示他将继承父亲的衣钵，继续先军主义政策。
“我们向朝鲜打开了机会之门。如果朝鲜有和谈的诚意，朝鲜半岛局势将进入新时代。”李明博在发表新年讲话时表示。
“只要朝鲜停止核活动，六方会谈应能重启。我们准备好通过六方会谈达成协议，降低朝鲜的安全担忧，并向朝鲜提供必要的经济援助。”
朝鲜国有报纸刊登的新年通讯并未提及核项目，朝鲜通常会通过这份通讯表明国家当年政策方向。（完）
--编译：李富强;发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。