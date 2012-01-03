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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 07:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月3日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 55.60 +3.60 +6.92 4799507

搜狐 (SOHU.O) 52.02 +2.02 +4.04 1278780

网易 (NTES.O) 45.13 +0.28 +0.62 333028

百度 (BIDU.O) 124.29 +7.82 +6.71 7310049

亚信科技 ASIA.O 8.00 +0.25 +3.23 247939

侨兴环球电话 XING.O 0.65 +0.04 +6.20 123939

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.26 +0.35 +2.71 1991991

联电 (UMC.N) 2.19 +0.05 +2.34 510905

日月光 (ASX.N) 4.37 +0.03 +0.69 342267

矽品精密 (SPIL.O) 4.52 +0.16 +3.67 3241871

和信超媒体 (GIGM.O) 0.84 +0.01 +1.57 48900

友达 (AUO.N) 4.34 +0.02 +0.46 253919

中华电信 (CHT.N) 32.94 -0.34 -1.02 99624

台湾国际航电 (GRMN.O) 39.60 -0.21 -0.53 1170706

香港

中国移动 (CHL.N) 49.10 +0.61 +1.26 297071

中国联通 (CHU.N) 21.54 +0.41 +1.94 166086

中国电信 (CHA.N) 58.53 +1.40 +2.45 27723

中芯国际 (SMI.N) 2.45 +0.10 +4.26 142974

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.31 -0.03 -0.90 1493

(完)

--整理 吴云凌

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