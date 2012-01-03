《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月3日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 55.60 +3.60 +6.92 4799507
搜狐 (SOHU.O) 52.02 +2.02 +4.04 1278780
网易 (NTES.O) 45.13 +0.28 +0.62 333028
百度 (BIDU.O) 124.29 +7.82 +6.71 7310049
亚信科技 ASIA.O 8.00 +0.25 +3.23 247939
侨兴环球电话 XING.O 0.65 +0.04 +6.20 123939
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.26 +0.35 +2.71 1991991
联电 (UMC.N) 2.19 +0.05 +2.34 510905
日月光 (ASX.N) 4.37 +0.03 +0.69 342267
矽品精密 (SPIL.O) 4.52 +0.16 +3.67 3241871
和信超媒体 (GIGM.O) 0.84 +0.01 +1.57 48900
友达 (AUO.N) 4.34 +0.02 +0.46 253919
中华电信 (CHT.N) 32.94 -0.34 -1.02 99624
台湾国际航电 (GRMN.O) 39.60 -0.21 -0.53 1170706
香港
中国移动 (CHL.N) 49.10 +0.61 +1.26 297071
中国联通 (CHU.N) 21.54 +0.41 +1.94 166086
中国电信 (CHA.N) 58.53 +1.40 +2.45 27723
中芯国际 (SMI.N) 2.45 +0.10 +4.26 142974
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.31 -0.03 -0.90 1493
(完)
--整理 吴云凌
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
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