《能源产业焦点》中石化、道达尔共投资45亿美元收购美国页岩气资源

* 中国石化与Devon Energy展开22亿美元交易

* 法国道达尔与Chesapeake Energy签署23亿美元协议

* Devon和Chesapeake股价均强势上涨

路透1月3日电---中国石化(600028.SS)(0386.HK)与法国石油公司道达尔(TOTF.PA)周二在美国能源行业均展开重要收购,分别签署协议收购美国高产的页岩能源资产,投资金额总计45亿美元.

这两笔交易表明,全球对美国能源资产依然胃口很大,外国油气生产商迫切想要投资於美国几处开发程度最低的气田,据信这些气田蕴藏数以十亿立方英尺的天然气及天然气液.

中国石化集团国际石油勘探开发公司首次涉足美国页岩领域,投资22亿美元,与Devon Energy Corp (DVN.N)创建一家合资公司.

中国石化由此获得五处气田三分之一的权益.道达尔与Chesapeake Energy(CHK.N)签署23亿美元协议,成立其第二家与美国公司合作的合资页岩公司.