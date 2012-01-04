〔美国个股〕柯达发出从纽交所退市警告,股价过低或触上市规定底限

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透1月3日电---处於困境中的柯达(Eastman Kodak)EK.N周二表示,如果未来六个月内该公司无法提高股价,则有可能从纽约证交所(NYSE)退市.
柯达收到来自纽约证交所的警告,通知其连续30个交易日内平均收盘价低於1美元.2011年柯达股价跌幅超过80%.
周二柯达收报0.76美元.
柯达在一份声明中警告称,"鉴於公司面临流动性问题以及近期上市证券的表现",可能无法满足纽约证交所的上市要求.
若要保留上市资格,柯达还有六个月的时间.该公司必须设法令每个公历月最後一个交易日的股票收盘价至少在1美元,并且在此之前30个交易日的平均收盘价也要在至少1美元.
柯达公司一发言人周二表示,除公司声明之外无进一步评论.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
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CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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