〔美国个股〕柯达发出从纽交所退市警告,股价过低或触上市规定底限

路透1月3日电---处於困境中的柯达(Eastman Kodak)EK.N周二表示,如果未来六个月内该公司无法提高股价,则有可能从纽约证交所(NYSE)退市.

柯达收到来自纽约证交所的警告,通知其连续30个交易日内平均收盘价低於1美元.2011年柯达股价跌幅超过80%.

周二柯达收报0.76美元.

柯达在一份声明中警告称,"鉴於公司面临流动性问题以及近期上市证券的表现",可能无法满足纽约证交所的上市要求.

若要保留上市资格,柯达还有六个月的时间.该公司必须设法令每个公历月最後一个交易日的股票收盘价至少在1美元,并且在此之前30个交易日的平均收盘价也要在至少1美元.

柯达公司一发言人周二表示,除公司声明之外无进一步评论.(完)