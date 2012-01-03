美国与加拿大经济指标预测--1月4日-1月11日****

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月4日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------1月2日当周---------------------------------
1月4日(三)
1200 美国抵押贷款指数 12月30日当周 -- 659.3
再融资指数 -- 3,516.8
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月31日当周 -- +0.9%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月31日当周 -- +4.3%
1500 美国工厂订单 11月 +1.7% -0.4%
耐久财(耐用品)订单 11月修正值 -- +3.8%
扣除运输的耐久财订单 -- +0.3%
扣除国防的耐久财订单 -- +3.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.2%
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 12月 1,355 1,360
1月5日(四)
1230 Challenger美国企业计划裁员人数 12月 -- 42,474
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 12月 增加17.8 增加20.6
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.2% -0.1%
(较上年同期) -- +4.7%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月31日当周 37.5 38.1
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.5
续请失业金人数(万人) 12月24日当周 358 360.1
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 12月 53.0 52.0
企业活动指数 55.4 56.2
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 -- 57.1
(经季节调整) 58.0 59.9
-- 美国国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售 12月 -- +3.2%
1月6日(五)
1200 加拿大就业岗位变动(万个) 12月 增加2 减少1.86
失业率 7.4% 7.4%
全职就业人数(万人) -- 增加3.46
兼职就业人数(万人) -- 减少5.33
就业参与率 66.6% 66.60%
1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加15 增加12.0
制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加0.2
民间就业岗位(万个) 增加16.5 增加14.0
失业率 8.7% 8.6%
平均时薪 +0.2% -0.1%
每周工时 34.3 34.3
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月30日当周 -- 120.9
-----------------------------------1月9日当周---------------------------------
1月9日(一)
1330 加拿大建筑许可 11月 -- +11.9%
1500 美国就业趋势指数 12月 -- 103.7
2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加70.0 增加76.5
1月10日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月7日当周 -- --
1315 加拿大房屋开工(万户) 12月 -- 18.11
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月7日当周 -- --
1500 美国IBD消费者信心指数 1月 -- 42.8
1500 美国趸售(批发)库存 11月 +0.4% +1.6%
趸售销售 -- +0.9%
1月11日(三)
1200 美国抵押贷款指数 1月6日当周 -- --
再融资指数 -- -- (完)
--编译 侯向明;审校 戴素萍
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI