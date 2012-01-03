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市场报道 | 2012年 1月 4日 星期三 07:48 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月4日-1月11日****

路透1月4日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------1月2日当周---------------------------------

1月4日(三)

1200 美国抵押贷款指数 12月30日当周 -- 659.3

再融资指数 -- 3,516.8

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月31日当周 -- +0.9%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月31日当周 -- +4.3%

1500 美国工厂订单 11月 +1.7% -0.4%

耐久财(耐用品)订单 11月修正值 -- +3.8%

扣除运输的耐久财订单 -- +0.3%

扣除国防的耐久财订单 -- +3.7%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.2%

-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 12月 1,355 1,360

1月5日(四)

1230 Challenger美国企业计划裁员人数 12月 -- 42,474

1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 12月 增加17.8 增加20.6

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.2% -0.1%

(较上年同期) -- +4.7%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月31日当周 37.5 38.1

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.5

续请失业金人数(万人) 12月24日当周 358 360.1

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 12月 53.0 52.0

企业活动指数 55.4 56.2

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 -- 57.1

(经季节调整) 58.0 59.9

-- 美国国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售 12月 -- +3.2%

1月6日(五)

1200 加拿大就业岗位变动(万个) 12月 增加2 减少1.86

失业率 7.4% 7.4%

全职就业人数(万人) -- 增加3.46

兼职就业人数(万人) -- 减少5.33

就业参与率 66.6% 66.60%

1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加15 增加12.0

制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加0.2

民间就业岗位(万个) 增加16.5 增加14.0

失业率 8.7% 8.6%

平均时薪 +0.2% -0.1%

每周工时 34.3 34.3

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月30日当周 -- 120.9

-----------------------------------1月9日当周---------------------------------

1月9日(一)

1330 加拿大建筑许可 11月 -- +11.9%

1500 美国就业趋势指数 12月 -- 103.7

2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加70.0 增加76.5

1月10日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月7日当周 -- --

1315 加拿大房屋开工(万户) 12月 -- 18.11

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月7日当周 -- --

1500 美国IBD消费者信心指数 1月 -- 42.8

1500 美国趸售(批发)库存 11月 +0.4% +1.6%

趸售销售 -- +0.9%

1月11日(三)

1200 美国抵押贷款指数 1月6日当周 -- --

再融资指数 -- -- (完)

--编译 侯向明;审校 戴素萍

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