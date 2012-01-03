《美债周三展望》公债价格下挫,因乐观经济数据扶助风险资产表现

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约1月3日电---美国公债价格周二下跌,因乐观经济数据推动股市和欧元等风险资产上扬,削弱美国公债的避险吸引力.

分析师称,交易商同时卖出部分为长假不可预知事件做准备所买进的公债,加剧价格下行压力.

海外数据亦增添乐观基调.中国制造业和服务业数据优於预期,德国就业数据好过预期.尽管周一公布的欧元区采购经理人指数(PMI)再次显示萎缩,但幅度小於此前预想.