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货币新闻 | 2012年 1月 4日 星期三 07:32 BJT

《美债周三展望》公债价格下挫,因乐观经济数据扶助风险资产表现

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 风险资产受最新经济数据提振上涨

* 美联储会议记录暗示进一步放松货币政策

* 美国ISM制造业指数触及六个月高位

* ISM称2012年上半年制造业料强劲

* 风险资产表现周三将左右美债走势

路透纽约1月3日电---美国公债价格周二下跌,因乐观经济数据推动股市和欧元等风险资产上扬,削弱美国公债的避险吸引力.

分析师称,交易商同时卖出部分为长假不可预知事件做准备所买进的公债,加剧价格下行压力.

数据显示美国12月制造业增速达到六个月最快,美国11月建筑支出上升至一年半高位附近.

海外数据亦增添乐观基调.中国制造业和服务业数据优於预期,德国就业数据好过预期.尽管周一公布的欧元区采购经理人指数(PMI)再次显示萎缩,但幅度小於此前预想.

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