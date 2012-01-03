《美债周三展望》公债价格下挫,因乐观经济数据扶助风险资产表现

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
* 风险资产受最新经济数据提振上涨
* 美联储会议记录暗示进一步放松货币政策
* 美国ISM制造业指数触及六个月高位
* ISM称2012年上半年制造业料强劲
* 风险资产表现周三将左右美债走势
路透纽约1月3日电---美国公债价格周二下跌,因乐观经济数据推动股市和欧元等风险资产上扬,削弱美国公债的避险吸引力.
分析师称,交易商同时卖出部分为长假不可预知事件做准备所买进的公债,加剧价格下行压力.
数据显示美国12月制造业增速达到六个月最快,美国11月建筑支出上升至一年半高位附近.
海外数据亦增添乐观基调.中国制造业和服务业数据优於预期,德国就业数据好过预期.尽管周一公布的欧元区采购经理人指数(PMI)再次显示萎缩,但幅度小於此前预想.
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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