中国抗议日本地方官员登上钓鱼岛

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/东京1月3日电---中国周二对日本地方政府官员登上钓鱼岛提出外交抗议。这是中国与邻国多起海岛领土争端之一。

“中国政府已就此向日方提出严正交涉和抗议。我愿重申，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中国对此拥有无可争辩的主权。”中国外交部发言人洪磊在声明中表示。

一名日本海上保安厅官员表示，登上该岛的四人中，有两名冲绳县石垣市地方官员，四人於周二0030GMT左右登岛，在海岸线上步行约两个小时後，乘橡皮艇离岛。他们可能会被警察问责，因日本不允许任何人登岛。

去年12月底日本首相野田佳彦在对中国进行为期两天的访问时，曾与中国总理温家宝达成共识，建立海上问题协商框架。

2010年底，日本在钓鱼岛海域附近扣留中国渔船船长，曾导致双方关系迅速紧张。不过从那以後中日双边关系有所缓和。（完）