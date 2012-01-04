中国抗议日本地方官员登上钓鱼岛

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京/东京1月3日电---中国周二对日本地方政府官员登上钓鱼岛提出外交抗议。这是中国与邻国多起海岛领土争端之一。
“中国政府已就此向日方提出严正交涉和抗议。我愿重申，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中国对此拥有无可争辩的主权。”中国外交部发言人洪磊在声明中表示。
一名日本海上保安厅官员表示，登上该岛的四人中，有两名冲绳县石垣市地方官员，四人於周二0030GMT左右登岛，在海岸线上步行约两个小时後，乘橡皮艇离岛。他们可能会被警察问责，因日本不允许任何人登岛。
去年12月底日本首相野田佳彦在对中国进行为期两天的访问时，曾与中国总理温家宝达成共识，建立海上问题协商框架。
2010年底，日本在钓鱼岛海域附近扣留中国渔船船长，曾导致双方关系迅速紧张。不过从那以後中日双边关系有所缓和。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。