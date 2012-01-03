澳新经济指标预测--1月4日-1月11日****

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透1月4日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月2日当周-----------------------------------
1月4日(三)
无重要经济数据公布.
1月5日(四)
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 -- 顺差15.95
进口(较上月) -- +2%
出口(较上月) -- 持平
1月6日(五)
无重要经济数据公布.
1月8日(日)
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 11月 -- 逆差2.82
截至10月的一年 -- 顺差6.3
进口(亿新西兰元) 11月 -- 41.6
出口(亿新西兰元) -- 38.8
--------------------------------1月9日当周-----------------------------------
1月8-9日
2330 澳洲TD-MI通胀指标 12月 -- -0.1%
1月8-17日
2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 12月 -- +1.1%
(较上年同期) -- +2.6%
1月9日(一)
0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 12月 -- 持平
报纸招聘广告(较前月) -- +0.6%
0030 澳洲零售销售(较前月) 11月 -- +0.2%
2145 新西兰建筑许可(较前月) 11月 -- +11.2%
1月10日(二)
0030 澳洲建筑许可(较前月) 11月 -- -10.7%
民间建筑许可(较前月) -- -7.5%
-- 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 12月 -- 正2
企业状况指数 -- 正1.0
1月10-11日
-- 澳洲消费者信心指数 1月 -- -8.3%
1月11日(三)
无重要经济数据公布.(完)
--编译 许娜;审校
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI