〔德国金融〕即便评级遭调降,德国公债仍不失为避险的选择

路透伦敦1月3日电---今年年初预期会有很多欧元区国家遭遇评级下调,恐怕会加剧法国和意大利政府公债的卖压,但反之也将会巩固德国公债的避险地位.

标准普尔曾警告道,其可能很快将德国、奥地利、荷兰、芬兰、比利时和卢森堡这些AAA评级的欧元区国家下调一个级距,其中也包括最高评级的法国,并会将希腊和塞浦路斯的评级下调两个级距.

若一旦警告成为现实,且分析师称大部分影响因素已经出尽,那麽下调评级的结果将会加剧成员国债务压力使欧元区解体的忧虑,这甚至也会给德国造成严重影响.

德国的主权评级将会降至低於澳大利亚,加拿大甚至是瑞典,不过这些国家的公债市场要远远小於德国,且不受寻求避险的投资者的重视.

一个更具流动性的市场被认为更具安全性,因投资者无论是在出清表现不佳的仓位还是止损上都更加容易操作.德国约2兆(万亿)欧元的公债规模,大概是瑞典的14倍.

若德国评级遭调降,恐怕会是继8月美国评级被降後,投资领域遭受的又一次重击.

"若(投资者)只准许投资以欧元计的资产,那麽他们将无处可去.若可以投资以欧元和美元计的资产,那麽具有可投资的AAA评级的资产仍是零."Rabobank评级分析师Lyn Graham-Taylor说道.

"(英国)的公债市场非常小,新西兰和澳洲的也不大,因此不要指望在德国丧失掉AAA评级後,就会涌现出大量的资产重置."

Graham-Taylor称,实际上,一旦法国或者其他成员国的评级遭调降,其他欧元区国家的资金外流将会令德国公债从中获益,并可能会有不错的表现.(完)