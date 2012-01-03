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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 07:47 BJT

〔东京汇市〕欧元受到空头回补支撑,观望公债标售

* 欧元受空头回补提振,因风险胃纳回升

* 欧元前景依然脆弱,关注公债标售

* 商品货币表现出色,澳元兑美元接近1.04

路透悉尼1月4日电---欧元在周三亚洲时段守住隔夜涨幅,此前录得约两个月来最大单日升幅,因乐观经济数据提振投资者的风险胃纳,纷纷削减欧元空头仓位.

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