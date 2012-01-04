〔韩国个股〕韩国批准三星在中国建立闪存晶片工厂的计划(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增细节)
* 新厂月产能为10万个晶片
* 三星尚未决定投资规模和建厂地点
* 闪存市场2012年料达到290亿美元,中国将占据半壁江山
路透首尔1月4日电---韩国周三表示,已批准三星电子(005930.KS)在中国建立一家快闪记忆体(闪存)晶片工厂的计划,该工厂预计耗资约40亿美元.智能手机和平板电脑正在推动晶片行业增长.
这将是三星电子建立的第二座海外晶片制造厂,反映出中国市场的地位日益举足轻重.
根据研究公司Gartner估计,全球闪存市场今年料达到290亿美元,中国对NAND晶片的需求量或占据其中一半,到2015年比重或将升至55%.
中国的晶片需求迅猛增长来自华为[HWT.UL]和中兴(0763.HK)00063.SZ等制造商的拉动,他们在全球智能手机和平板电脑市场中的份额正在稳步上升.
三星电子计划设立的新生产线将采用20纳米级或以下的技术,计划2013年末开始批量生产.
三星电子尚未决定建厂地址,该工厂的月度产能将为10万个晶片.
因担心高科技泄漏,韩国企业兴建海外制造基地须申请政府批准.
韩国知识经济部在声明中表示,三星电子将成立一个委员会以防止技术外泄.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。