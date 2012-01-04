《中国股市盘前看点》--1月4日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区12月Markit服务业PMI

--欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)

--美国抵押贷款指数

--美国ICSC/高盛连锁店销售

**宏观经济和政策面**

--中国国务院总理温家宝称,中国2012年已经明确实行稳健的货币政策,并因时因势进行预调微调.[ID:nCT0493825]

--央行表示,当前宏观经济面临的国内外形势较为复杂,将根据形势变化适时适度进行预调微调,处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期之间关系.综合运用多种货币政策工具,发挥宏观审慎政策措施的逆周期调节功能.[ID:nCN1314910]

--财新网周六引述央行行长周小川称,2012物价形势将有所好转,但对於抑制物价上涨过快也不能放松,还需合理管理通胀预期;至目前中国央行货币政策工具可松可紧,货币政策调整空间一直比较大.[ID:nCN1314908]

**重点行业和公司**

--据调查,在政策及行政表态重压之下,2011年全国房地产市场销售仍然保持增长趋势,行业的集中度继续提升.2011年中国房企销售金额的头三名依次为万科(000002.SZ)、恒大地产(3333.HK)和绿地集团.[ID:nCH0092353]

--21世纪经济报 道报导称,中国新版成品油定价机制核心思路基本确定,调整内容包括调价时间从现行22天或减少到10天;并将定价权下放到企业,发改委不再审批价格调整.[ID:nCN1317598]

--国家能源局近日正式发布煤层气(煤矿瓦斯)开发利用"十二五"(2011-2015年)规划.其中提出,到2015年全国煤层气产量要达300亿立方米,远超出此前210亿立方米的市场预期,也比2010年底90亿立方米的产量多出三倍以上.

**海外动向**

--美国股市周二收涨,投资者寄望市场能较2011年收平有更好表现,在新年首个交易日推高股市,但涨势能否持续的疑虑犹存.道琼工业指数收高179.82点或1.47%,至12,397.38点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC上方阻力在20日均线2,236点.(完)

--整理 冉莹; 审校 林高丽

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>

深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>