《中国股市盘前看点》--1月4日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧元区12月Markit服务业PMI
--欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)
--美国抵押贷款指数
--美国ICSC/高盛连锁店销售
**宏观经济和政策面**
--中国国务院总理温家宝称,中国2012年已经明确实行稳健的货币政策,并因时因势进行预调微调.[ID:nCT0493825]
--央行表示,当前宏观经济面临的国内外形势较为复杂,将根据形势变化适时适度进行预调微调,处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期之间关系.综合运用多种货币政策工具,发挥宏观审慎政策措施的逆周期调节功能.[ID:nCN1314910]
--财新网周六引述央行行长周小川称,2012物价形势将有所好转,但对於抑制物价上涨过快也不能放松,还需合理管理通胀预期;至目前中国央行货币政策工具可松可紧,货币政策调整空间一直比较大.[ID:nCN1314908]
**重点行业和公司**
--据调查,在政策及行政表态重压之下,2011年全国房地产市场销售仍然保持增长趋势,行业的集中度继续提升.2011年中国房企销售金额的头三名依次为万科(000002.SZ)、恒大地产(3333.HK)和绿地集团.[ID:nCH0092353]
--21世纪经济报 道报导称,中国新版成品油定价机制核心思路基本确定,调整内容包括调价时间从现行22天或减少到10天;并将定价权下放到企业,发改委不再审批价格调整.[ID:nCN1317598]
--国家能源局近日正式发布煤层气(煤矿瓦斯)开发利用"十二五"(2011-2015年)规划.其中提出,到2015年全国煤层气产量要达300亿立方米,远超出此前210亿立方米的市场预期,也比2010年底90亿立方米的产量多出三倍以上.
**海外动向**
--美国股市周二收涨,投资者寄望市场能较2011年收平有更好表现,在新年首个交易日推高股市,但涨势能否持续的疑虑犹存.道琼工业指数收高179.82点或1.47%,至12,397.38点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC上方阻力在20日均线2,236点.(完)
--整理 冉莹; 审校 林高丽
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。