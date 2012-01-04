《中国报摘》--中国证券报1月4日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--由於最新公布的全球主要经济体采购经理人指数普遍超出预期,全球主要股市在新年首个交易日集体走强.分析人士预计,在全球货币宽松势头渐起的宏观背景下,加之企业盈利提高和经济复苏势头不减,美国股市或将带动全球股市走出2011年的低迷状态.
* 其他:
--证监会有关部门负责人日前表示,近日发布的证监会上市公司并购重组审核委员会工作规程规定,委员应在接受聘任之日起一个月内清理卖出所持股票,或提出申请锁定证券账户.
--据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
--人力资源和社会保障部副部长胡晓义表示,截至2011年年底,全国城镇五项社会保险基金的累积结余预计可达2.7万亿元,其中养老保险基金的累积结余在1.9万亿元左右.
--国家能源局近日正式发布煤层气(煤矿瓦斯)开发利用"十二五"(2011-2015年)规划.其中提出,到2015年全国煤层气产量要达300亿立方米,远超出此前210亿立方米的市场预期,也比2010年底90亿立方米的产量多出三倍以上.(完)
--整理 李宏薇; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。