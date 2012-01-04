《中国报摘》--中国证券报1月4日

* 头版头条:

--由於最新公布的全球主要经济体采购经理人指数普遍超出预期,全球主要股市在新年首个交易日集体走强.分析人士预计,在全球货币宽松势头渐起的宏观背景下,加之企业盈利提高和经济复苏势头不减,美国股市或将带动全球股市走出2011年的低迷状态.

* 其他:

--证监会有关部门负责人日前表示,近日发布的证监会上市公司并购重组审核委员会工作规程规定,委员应在接受聘任之日起一个月内清理卖出所持股票,或提出申请锁定证券账户.

--据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.

--人力资源和社会保障部副部长胡晓义表示,截至2011年年底,全国城镇五项社会保险基金的累积结余预计可达2.7万亿元,其中养老保险基金的累积结余在1.9万亿元左右.

--国家能源局近日正式发布煤层气(煤矿瓦斯)开发利用"十二五"(2011-2015年)规划.其中提出,到2015年全国煤层气产量要达300亿立方米,远超出此前210亿立方米的市场预期,也比2010年底90亿立方米的产量多出三倍以上.(完)

--整理 李宏薇; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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