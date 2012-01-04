《中国债券市场每日交易备忘》--1月4日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国沙钢集团淮钢特钢股份4亿元人民币一年期短期融资券(主体评级AA-)簿记建档,深发展主承销
华电煤业集团24亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,交通银行主承销
江苏苏豪控股集团10亿元三年期中期票据(主体评级AA)簿记建档,中信银行和中行主承销
阳泉煤业集团9亿元五年期中票(主体评级AAA)簿记建档,招商银行和华夏银行主承销
==============================================================================
二、新债上市:
内蒙古博源控股集团7亿元一年期短融041164014,票面利率7.80%
==============================================================================
三、缴款:
人福医药(600079.SS)4亿元一年期短融041158028,票面利率7.80%
双鸭山城投10亿元七年期投资人选择权(4+4)固息债1180190,票面利率8.36%
==============================================================================
四、还本付息:
鞍山钢铁集团50亿元三年期中票0882040到期兑付,票面利率3.50%
浙江义乌1.45亿元一年期中小企业集合票据1083019到期兑付,票面利率4.67%
==============================================================================
五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国人民银行周六表示,当前宏观经济面临的国内外形势较为复杂,将根据形势变化适时
适度进行预调微调,处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期之间关系.
综合运用多种货币政策工具,发挥宏观审慎政策措施的逆周期调节功能.[ID:nCN1314910]
--财新网周六引述中国央行行长周小川称,2012物价形势将有所好转,但对於抑制物价上涨
过快也不能放松,还需合理管理通胀预期;至目前中国央行货币政策工具可松可紧,货币政策
调整空间一直比较大.[ID:nCN1314908]
--国务院总理温家宝称,中国2012年已经明确实行稳健的货币政策,并因时因势进行预调微
调.[ID:nCT0493825]
==============================================================================(完)
--整理 曹巍浩/李宏薇/周晓峰; 审校 冉莹
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。