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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 09:04 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 

  中国沙钢集团淮钢特钢股份4亿元人民币一年期短期融资券(主体评级AA-)簿记建档,深发展主承销
  华电煤业集团24亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,交通银行主承销
  江苏苏豪控股集团10亿元三年期中期票据(主体评级AA)簿记建档,中信银行和中行主承销
  阳泉煤业集团9亿元五年期中票(主体评级AAA)簿记建档,招商银行和华夏银行主承销
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  二、新债上市:   

  内蒙古博源控股集团7亿元一年期短融041164014,票面利率7.80%
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  三、缴款:

  人福医药(600079.SS)4亿元一年期短融041158028,票面利率7.80%
  双鸭山城投10亿元七年期投资人选择权(4+4)固息债1180190,票面利率8.36%
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  四、还本付息:

  鞍山钢铁集团50亿元三年期中票0882040到期兑付,票面利率3.50%
  浙江义乌1.45亿元一年期中小企业集合票据1083019到期兑付,票面利率4.67%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国人民银行周六表示,当前宏观经济面临的国内外形势较为复杂,将根据形势变化适时
适度进行预调微调,处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期之间关系.
综合运用多种货币政策工具,发挥宏观审慎政策措施的逆周期调节功能.[ID:nCN1314910]
  --财新网周六引述中国央行行长周小川称,2012物价形势将有所好转,但对於抑制物价上涨
过快也不能放松,还需合理管理通胀预期;至目前中国央行货币政策工具可松可紧,货币政策
调整空间一直比较大.[ID:nCN1314908]
  --国务院总理温家宝称,中国2012年已经明确实行稳健的货币政策,并因时因势进行预调微
调.[ID:nCT0493825]
  ==============================================================================(完)

  --整理 曹巍浩/李宏薇/周晓峰; 审校 冉莹

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