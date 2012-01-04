〔路透专访〕选举和欧元区困境将限制美股2012年涨幅--基金经理

路透纽约1月3日电---资深基金经理Martin Sass预计,美国股市2012年将会上涨,但在大选年政治不确定性和欧洲经济困境限制下,涨幅可能低於10%.

Sass称,2011年政治因素对股市的影响超过了美国公司获利,令他对标准普尔500指数上涨20%的预期落空,但他乐观认为,2012年欧债危机不会失控并拖垮金融市场.

Sass接受路透采访称,其所在的纽约对冲基金公司M.D. Sass在2011年固定收益资产和另类资产投资上有所斩获,抵消了股市投资损失.该公司管理的资产规模全年持平,约为75亿美元.

M.D. Sass预计,2012年标普500指数将上涨6%至1,338点.该指数2011年收盘几无变动,仅略微下跌0.003%.

"美国经济继续增长.唯一构成拖累的是欧洲,目前那里经济正处於衰退,"Sass称,"我对2012年市场的基本假设是,我们会勉强过关."

他表示,尽管欧债问题会继续阻碍全球经济,但不会导致全球危机.

"我们正看到欧元区问题的极端情况.市场动荡之下政客依然行动迟缓.但在我的市场公允价值目标中有一大假设,就是他们不会允许雷曼兄弟倒闭事件重演."他说道.2008年美国投行雷曼兄弟倒闭,导致全球金融体系陷入危机.

Sass称:"处理我们自身问题的立法,要等11月新的选举之後才能有望通过,"说起美国财政问题时他谈到,"但其它地方更是一团糟,所以我们仍是避风港."(完)