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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 08:47 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--1月4日-1月11日

(除特别说明,均为GMT时间)

1月4日(三)

暂无新兴市场重要经济事件预告.

1月5日(四)

新加坡--印度央行(RBI)副总裁Subir Gokarn在2012年地区展望论坛上发表讲话,会议主题为"地区经济体和全球经济新秩序".

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行货币政策会议.

比勒陀利亚--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问南非(至1月7日).

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行举行货币计画会议(2011年第四季).

圣保罗--巴西央行举行记者会(1000).

1月6日(五)

印度普纳--印度央行副总裁Shri Anand Sinha在主题为"巴塞尔III规定-旨在进一步增强银行业实力"的研讨会上发表主旨演讲.

布拉格--捷克央行公布12月21日会议记录.

塔林--爱沙尼亚央行发布2011年12月通胀报告.

1月9日(一)

华盛顿--第五届世界银行合约储蓄会议(至1月11日).

墨西哥城--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚访问墨西哥(至1月13日).

1月10日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策会议(至1月11日).

布达佩斯--匈牙利央行举行无利率决议会议.

马普托--莫桑比克央行举行货币政策委员会会议.

1月11日(三)

日内瓦--世界经济论坛发表2012年全球风险报告.

华沙--波兰央行货币政策会议(最後一日).

内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策委员会会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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