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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 08:19 BJT

〔韩国股市〕开盘小升,炼油类股领涨

路透首尔1月4日电---韩国股市周三开盘小涨.隔夜时段欧美股市涨势不俗,因正面的美国建筑业及工厂数据进一步支撑投资者信心.

炼油商股票领涨,韩国最大炼油商的母公司SK Innovation(096770.KS)上涨1.7%,韩国第二大炼油商GS Caltex的控股公司GS Holdings(078930.KS)攀升1.1%.

0004GMT,韩股综合股价指数.KS11上涨0.38%,报1,882.57点.(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

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