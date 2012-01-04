〔中国基金〕去年公募基金资产净值降至2.13万亿,较2010年底下降13%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月4日电---据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
中国证券报周三援引统计数据指出,同期公募基金份额规模较2010年增加10%达25,570亿份,增量主要来自2011年四季度货币市场基金份额规模大幅增加.
同期在开放式基金中,股票基金资产净值为10,286亿元,同比减少2,764亿元,缩水严重;份额规模为13,389亿份,同比增加592.35亿份.混合基金资产净值为5,693亿元,同比减少1,586亿元;份额规模为6,727亿份,同比增加119.46亿份.
债券基金和货币市场基金2011年均实现资产净值和份额的双增长.截至2011年12月31日,债券基金资产净值为1,330亿元,同比增加65.18亿元;份额规模为1,310亿份,同比增加125.42亿份.同期货币市场基金的份额规模为2,949亿份,同比增加1,416亿份.
另据天相投顾统计,截至去年末,华夏基金管理公司管理的公募基金资产规模仍居行业首位.(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。