〔中国基金〕去年公募基金资产净值降至2.13万亿,较2010年底下降13%

路透上海1月4日电---据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.

中国证券报周三援引统计数据指出,同期公募基金份额规模较2010年增加10%达25,570亿份,增量主要来自2011年四季度货币市场基金份额规模大幅增加.

同期在开放式基金中,股票基金资产净值为10,286亿元,同比减少2,764亿元,缩水严重;份额规模为13,389亿份,同比增加592.35亿份.混合基金资产净值为5,693亿元,同比减少1,586亿元;份额规模为6,727亿份,同比增加119.46亿份.

债券基金和货币市场基金2011年均实现资产净值和份额的双增长.截至2011年12月31日,债券基金资产净值为1,330亿元,同比增加65.18亿元;份额规模为1,310亿份,同比增加125.42亿份.同期货币市场基金的份额规模为2,949亿份,同比增加1,416亿份.

另据天相投顾统计,截至去年末,华夏基金管理公司管理的公募基金资产规模仍居行业首位.(完)