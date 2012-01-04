〔中国经济〕今年经济和物价增速料小幅双降,财政收入增15%--国家信息中心

* 料今年经济增速和物价涨幅双双小幅下降

* 预计2012年全国财政收入增长15%左右

* 应通过提高存款利率促进居民财产增值保值

路透北京1月4日电---中国国家信息中心首席经济师兼经济预测部主任范剑平表示,预测今年中国出现经济增速和物价涨幅双双小幅下降的概率较大;且预计2012年全国财政收入增长15%左右.

上海证券报周三报导引述他的话称,经济运行的总量矛盾有所缓解,国内外多重两难甚至三难因素的挑战,将使中国宏观调控总量政策无论进一步收紧或放松的空间都很小.

国务院总理温家宝此前在湖南进行经济调研时称,中国2012年已经明确实行稳健的货币政策,并因时因势进行预调微调.今年经济增速将面临下行压力.从全国来说,一季度可能比较困难.[ID:nCT0493825]

对於今年的财政政策,范剑平认为,受经济增速有所放缓和价格水平高位回落的影响,财政收入增速将低於前两年.但他认为,今年,政府在建项目和保障性住房建设需要继续投入大量资金,"十二五"(2011-2015年)规划重大项目等也需要财政支持.

"在财政收入增速放缓,财政支出依然保持较高增长的背景下,有必要继续实施积极的财政政策,保持适当规模的财政赤字."他说.

范剑平建议,今年继续支持部分财政状况较好的省级政府直接到债券市场融资试点,适当扩大地方债券发行规模.政府投资要在确保在建项目投资顺利完成的同时,严格控制新开工项目.

除确保"十二五"规划中的国家级重点建设项目陆续开工外,严格控制一般性的地方政府投资项目的开工,防范地方债务和地方政府融资平台风险过度积累.适当提高中央财政对保障性住房的补助水平,进一步加大中央财政对保障性住房的支持力度.

旨在增加中国地方政府融资渠道,中国财政部此前批准在上海市、浙江省、广东省和深圳市开展地方政府自行发债试点,发行总额共计229亿元人民币.[ID:nCN1243060]

**应提高存款利率**

对於扩大消费这一问题,范剑平建议,应通过提高存款利率和稳定证券市场促进居民财产性收入的增值保值,提升消费信心.果断降低中高档消费品进口关税,释放高端消费需求,让高收入群体的高端消费需求留在国内,有助於扩大消费总量.

国家发改委主任张平此前表示,制约经济发展方式转变的深层次问题还未得到根本解决,消费对经济的拉动作用还不强,而扩大消费重在提高收入和改善预期.[ID:nCN1310094]数据显示,中国11月社会消费品零售总额同比增17.3%,高於路透调查中值16.9%.

报导并援引范剑平的话称,今年中国需要采取多种措施,进一步改善物价调控.他认为,今年中国迎来难得的汇率和利率形成机制市场化改革的历史机遇,应不失时机推进汇率利率市场化改革措施,取消信贷规模行政管制措施.

"让国内资金要素价格找到真正的市场定价,在此基础上有助於形成市场基础的均衡汇率水平.富有弹性的人民币汇率可以调节进出口供求关系,为利用国际资源稳定币值创造条件."他称.

同时,在确保农民对土地长期承包经营权的前提下,鼓励农民将土地经营权以入股、出租等方式流转到农业企业,对商业银行、流通企业、科技企业的涉农金融、流通、科技等经营活动给予营业税减半等政策优惠等.

目前中国一年期人民币存款利率为3.5%,相较仍高位运行的通胀,中国负利率状况已持续逾20个月.(完)