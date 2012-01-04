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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 08:19 BJT

〔日本股市〕受美国数据强劲带动盘初涨逾1%,突破25日移动均线

路透东京1月4日电---日股日经指数周三盘初上涨逾1%,站上25日移动均线,得益於新公布的美国、中国和德国经济数据好於预期.

日经指数.N225盘初升1.3%,至8,570.72点.东证股价指数.TOPX亦上扬1.4%,至739.05点.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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