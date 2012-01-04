〔金砖国家〕1月3日股汇市收盘纵览

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透1月4日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月3日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升2.49%,报939.91点.
中国股市逢假期休市.[.SSCN]
香港股市:在2012年首个交易日收高,恒生指数触及近三周高位;中资石油股领涨,受中国和伊朗等多方面因素推动.恒生指数.HSI收高2.4%至18,877.41点,恒生国企指数.HSCE劲扬3.01%,收报10,235.17点.[.HKCN]
中国汇市逢假期休市.[CNY/CN]
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印度股市:创约两周来最大涨幅,ICICI Bank (ICBK.NS)、主要建筑商Larsen & Toubro (LART.NS)和软件业龙头Infosys(INFY.NS)领涨,因投资者押注央行很快将开始减息以刺激经济成长.指标BSE指数.BSESN收高2.72%,或421.44点,报15,939.36点,为自12月26日以来最高收位.除2只成分股外,其它成分股均上扬.该股指盘中曾一度上涨2.9%.[.BO]
印度汇市:印度卢比三个交易日来首次上扬,受印度股市走高和风险偏好增强的提振,但收盘脱离日高,因石油进口商增加美元买盘.卢比兑美元INR=D2收报53.21/22,较周一收位涨0.2%,此前曾高见53.11.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,434.230点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨4.64%,报770.98点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨1.35%,报31.7150卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.93%,报41.3475卢布.
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巴西股市:拉丁美洲股市上扬,此前公布的数据显示,美国经济复苏获得动能而且中国制造业避免萎缩,刺激了人们对全球经济上行的希望.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高2.48%,报59,264.87点,为连续第三日走高.[ID:nN1E8020EC]
巴西汇市:拉丁美洲货币兑美元上扬,其中巴西雷亚尔领涨,因德国失业数据好於预期,及中国和美国制造业数据表现良好,都引发人们对全球经济将经受住欧洲债务和信贷危机冲击的希望.巴西雷亚尔兑美元BRBY涨2.08%,报1.8303,升破其14日移动均线,至逾三周来最高水平.[ID:nL1E8C39XC]
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南非股市:2012年首个交易日上涨近3%,并创12月初以来的最高收位,因强於预期的中国制造业数据扶助推高矿业股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收涨2.79%,报29,263.24点.综合指数.JALSH收涨2.45%,报32,768.35点.[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元上涨至三周高位,开年表现强劲,因投资者出脱美元而承担风险.南非兰特兑美元ZAR=D3第四天走高,并高见8.02,为12月8日以来首见.汇价较上日纽约收位8.0750上涨0.7%.[ZAR/](完)
--编译 许娜;审校 张荻
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。