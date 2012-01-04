〔金砖国家〕1月3日股汇市收盘纵览

路透1月4日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月3日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升2.49%,报939.91点.

中国股市逢假期休市.[.SSCN]

香港股市:在2012年首个交易日收高,恒生指数触及近三周高位;中资石油股领涨,受中国和伊朗等多方面因素推动.恒生指数.HSI收高2.4%至18,877.41点,恒生国企指数.HSCE劲扬3.01%,收报10,235.17点.[.HKCN]

中国汇市逢假期休市.[CNY/CN]

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印度股市:创约两周来最大涨幅,ICICI Bank (ICBK.NS)、主要建筑商Larsen & Toubro (LART.NS)和软件业龙头Infosys(INFY.NS)领涨,因投资者押注央行很快将开始减息以刺激经济成长.指标BSE指数.BSESN收高2.72%,或421.44点,报15,939.36点,为自12月26日以来最高收位.除2只成分股外,其它成分股均上扬.该股指盘中曾一度上涨2.9%.[.BO]

印度汇市:印度卢比三个交易日来首次上扬,受印度股市走高和风险偏好增强的提振,但收盘脱离日高,因石油进口商增加美元买盘.卢比兑美元INR=D2收报53.21/22,较周一收位涨0.2%,此前曾高见53.11.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,434.230点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨4.64%,报770.98点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨1.35%,报31.7150卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.93%,报41.3475卢布.

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巴西股市:拉丁美洲股市上扬,此前公布的数据显示,美国经济复苏获得动能而且中国制造业避免萎缩,刺激了人们对全球经济上行的希望.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高2.48%,报59,264.87点,为连续第三日走高.[ID:nN1E8020EC]

巴西汇市:拉丁美洲货币兑美元上扬,其中巴西雷亚尔领涨,因德国失业数据好於预期,及中国和美国制造业数据表现良好,都引发人们对全球经济将经受住欧洲债务和信贷危机冲击的希望.巴西雷亚尔兑美元BRBY涨2.08%,报1.8303,升破其14日移动均线,至逾三周来最高水平.[ID:nL1E8C39XC]

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南非股市:2012年首个交易日上涨近3%,并创12月初以来的最高收位,因强於预期的中国制造业数据扶助推高矿业股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收涨2.79%,报29,263.24点.综合指数.JALSH收涨2.45%,报32,768.35点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元上涨至三周高位,开年表现强劲,因投资者出脱美元而承担风险.南非兰特兑美元ZAR=D3第四天走高,并高见8.02,为12月8日以来首见.汇价较上日纽约收位8.0750上涨0.7%.[ZAR/](完)