胡锦涛致电祝贺金正恩担任朝鲜人民军最高司令官

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月31日电---中国国家主席胡锦涛周六致电祝贺金正恩担任朝鲜军队最高司令官，这是中国对金正恩最直接的支持。
中国政府网(www.gov.cn)称，胡锦涛祝贺金正恩担任朝鲜人民军最高司令官。
胡锦涛在声明中表示：“中朝两国人民和军队之间有着深厚的传统友谊。”
“中朝传统友好合作关系一定会不断得到巩固和加强。”
胡锦涛的表态也是中国政府对金正恩表示支持的最新证据。
朝鲜为金正日去世设定的官方悼念期结束两天之後，朝鲜宣布金正恩已就任朝鲜人民军“最高司令官”。
此前，胡锦涛曾前往朝鲜驻中国大使馆吊唁金正日逝世。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。