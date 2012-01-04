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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 11:33 BJT

胡锦涛致电祝贺金正恩担任朝鲜人民军最高司令官

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月31日电---中国国家主席胡锦涛周六致电祝贺金正恩担任朝鲜军队最高司令官，这是中国对金正恩最直接的支持。

中国政府网(www.gov.cn)称，胡锦涛祝贺金正恩担任朝鲜人民军最高司令官。

胡锦涛在声明中表示：“中朝两国人民和军队之间有着深厚的传统友谊。”

“中朝传统友好合作关系一定会不断得到巩固和加强。”

胡锦涛的表态也是中国政府对金正恩表示支持的最新证据。

朝鲜为金正日去世设定的官方悼念期结束两天之後，朝鲜宣布金正恩已就任朝鲜人民军“最高司令官”。

此前，胡锦涛曾前往朝鲜驻中国大使馆吊唁金正日逝世。（完）

--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌

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