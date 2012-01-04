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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 08:38 BJT

〔表格〕外资12月24日止当周卖超5,679亿日圆日本债券

路透东京1月4日电---日本财务省周三公布的资本流动数据显示,外资在12月18-24日当周卖超5,679亿日圆(约合74亿美元)的日本债券.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

12月18日-12月24日 -48.9 -567.9 -69.6

12月11日-12月17日 -210.6 +277.7r +2,661.5

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

12月18日-12月24日 +5.7 +146.4 -46.3

12月11日-12月17日 -60.1 +19.2r -29.8(完)

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--编译 许娜;审校 王丽鑫

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