联合国粮农组织称今年粮食价格可能略降

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透罗马1月3日电---联合国粮农组织（FAO）总干事达席尔瓦（Jose Graziano da Silva）周二称，因全球经济放缓，2012年一些粮食价格可能略降，但不太可能自去年触及的高位大幅回落。
62岁的达席尔瓦来自巴西，今年初起担任粮农组织总干事。他认为粮食市场可能继续大幅波动，而由於经济不稳，会有更多人面临饥饿威胁。
“价格不会像过去两三年那样急涨，但也不会大跌。短期而言，价格可能有所回落，但幅度不会很大。波动将继续存在，这是肯定的。”达席尔瓦在罗马出席记者会时表示。
据联合国粮农组织观测，全球粮食价格於去年2月触顶，但6月以来呈下降，因作物状况改善，且经济疑虑遏制了需求增长。
达席尔瓦认为，欧洲经济放缓不会明显影响粮农组织项目融资，因各国捐助金额占国内生产总值(GDP)的比重很小，不太可能削减。
但他指出，经济放缓可能导致更多人面临饥饿风险。
“将有更多人挨饿、失业，因此我们有更多工作要做，我们需要新的途径帮助他们。”
达席尔瓦表示，将把重点放在最需要外部援助的贫穷国家，非洲尤其是北非为重中之重。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。