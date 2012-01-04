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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 08:39 BJT

〔全球金市〕现货金延续涨势,受利好数据和美国放松货币政策预期的提振

路透新加坡1月4日电---现货金周三小升,扩大前一日2.4%的涨幅,因欧美经济数据鼓舞人心,且预计美国将进一步放松货币政策.

0015GMT时,现货金XAU=小升0.2%至每盎司1,606.09美元,此前创下了逾两个月最大单日涨幅.

美国期金GCcv1上涨近0.5%至1,607.80美元.

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