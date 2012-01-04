〔中国能源〕新版成品油调价期或缩至10天,定价权下放企业--报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月4日电---21世纪经济报 道周三报导称,中国新版成品油定价机制核心思路基本确定,调整内容包括调价时间从现行22天或减少到10天;并将定价权下放到企业,发改委不再审批价格调整.
报导援引熟悉定价机制改革的专家指出,"油价改革大局已定,...国家部门正在综合考虑市场供需、国际油价等因素,等待新机制出台的时间窗口."
现行成品油定价机制自2009年1月1日实施以来,国内成品油价格调整15次,但暴露出两个最严重的问题.一是,调价具有滞後性,无法对市场供需关系做出准确反应,导致涨易跌难;二是,放大市场预期,加重投机套利.
报导称,定价机制改革的最终目标是放开价格,由市场竞争形成,企业自主定价.因此,新方案有意将成品油定价权下放给三大石油公司,成品油价格调整不需要向国务院报批.但政府仍可能制定汽柴油最高限价,企业在此价格范围内自主定价.
此前中国证券报也援引消息人士透露,在新成品油定价机制方案中,要求当国际油价在一定价格区间内波动时,有关部门将不再就每次调价下发通知,而可能由三大石油公司按新机制自动对应调整价格.[ID:nCN1196994]
不过有两大石油公司对这一改革意见并不愿意接受,认为下发时机并不成熟.报导援引其称,"目前价格到位欠账较多,石油进出口贸易尚未完全放开,企业间竞争尚不充分.企业自主定价难度大,不易被舆论和消费者接受."
他们并建议,国家应出台配套改革措施,防止机制半途而废,不能全面贯彻执行.在新成品油价格形成机制出台同时,同步改革成品油税费的徵收环节和分配机制,将价内税改为价外税.
据中石油一份研究报告称,中国生产流通环节税收占成品油终端价格的27%-30%,税收推高油价.
中国三大石油公司包括,中国石化(600028.SS)(0386.HK)、中国石油(601857.SS)(0857.HK)及中海油(0883.HK).(完)
--发稿 周晓峰; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。