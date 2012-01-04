〔美国个股〕Groupon股价下挫逾6%,因担心其团购交易量

路透1月3日电---团购网站Groupon(GRPN.O)股价周二下挫逾6%,因部分商家撤回,引发对Groupon团购交易量的忧虑.

Susquehanna Financial Group和团购交易研究公司Yipit,最近对与Groupon和LivingSocial等团购交易商进行合作的约400个商家进行了调查.

调查显示,有八成的商家愿意与团购公司进行合作.

但调查还显示,52%的受访商家目前不打算在未来六个月提供团购交易.近24%的商家仅愿意在未来六个月推出一个团购交易活动.

Groupon股价周二收跌6.6%至19.27美元,低於20美元的首次公开发行(IPO)价格.

Groupon去年完成继谷歌(GOOG.O)之後最大的一宗互联网IPO,但该公司的商业模式一直受到一些分析师的质疑.(完)