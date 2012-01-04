〔日本热股〕尔必达股价劲扬,因有报导称其可能与东芝合并(更新版)

(新增尔必达公司反应与背景)

路透东京1月4日电---日本芯片(晶片)生产商尔必达6665.T股价周三早盘涨逾7%,此前台湾媒体DigiTimes报导称,该公司可能与东芝(6502.T)合并.

尔必达是目前仍在动态随机存取记忆体(DRAM)市场打拼的唯一一家日本企业,由於产品价格迅速下滑且市场份额不断被资金实力更强的韩国同业攫取,该公司一直面临困境,此前已有多个整改计划方案传出.

日本朝日新闻上月报导,尔必达正考虑请求延期偿还300亿日圆(3.91亿美元)公共资金,因欧债危机冲击该公司获利.

另有报导称,尔必达将开始与台湾南亚科技(2408.TW)展开合作谈判,外界认为两家公司有可能合并.

东芝股价早盘下跌1%.

尔必达公司发言人称已知道DigiTimes的报导,但拒绝置评.尚未立即联络到东芝方面人士对此置评.(完)