〔日本热股〕尔必达股价劲扬,因有报导称其可能与东芝合并(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增尔必达公司反应与背景)
路透东京1月4日电---日本芯片(晶片)生产商尔必达6665.T股价周三早盘涨逾7%,此前台湾媒体DigiTimes报导称,该公司可能与东芝(6502.T)合并.
尔必达是目前仍在动态随机存取记忆体(DRAM)市场打拼的唯一一家日本企业,由於产品价格迅速下滑且市场份额不断被资金实力更强的韩国同业攫取,该公司一直面临困境,此前已有多个整改计划方案传出.
日本朝日新闻上月报导,尔必达正考虑请求延期偿还300亿日圆(3.91亿美元)公共资金,因欧债危机冲击该公司获利.
另有报导称,尔必达将开始与台湾南亚科技(2408.TW)展开合作谈判,外界认为两家公司有可能合并.
东芝股价早盘下跌1%.
尔必达公司发言人称已知道DigiTimes的报导,但拒绝置评.尚未立即联络到东芝方面人士对此置评.(完)
--编译 郑茵;审校 杜明霞
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。