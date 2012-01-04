《中国报摘》--金融时报1月4日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--中国总理温家宝在湖南省调研时强调,资金供给有一个结构性问题,不能一般地谈贷款多还是少、货币流动性大还是小,必须深入行业和企业分析,逐一解决问题.
* 其他:
--中国国家开发银行[CHDB.UL]副行长郑之杰表示,截止2011年底,该行累计发放水电贷款逾3,500亿元人民币,位居银行业首位.(完)
--整理 邵晓忆; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。