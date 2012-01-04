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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 08:59 BJT

《中国报摘》--金融时报1月4日

* 头版头条:

--中国总理温家宝在湖南省调研时强调,资金供给有一个结构性问题,不能一般地谈贷款多还是少、货币流动性大还是小,必须深入行业和企业分析,逐一解决问题.

* 其他:

--中国国家开发银行[CHDB.UL]副行长郑之杰表示,截止2011年底,该行累计发放水电贷款逾3,500亿元人民币,位居银行业首位.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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