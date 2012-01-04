更正:《Saft专栏》西班牙节衣缩食求增长

(更正:倒数第四段应为,"惠誉研究了风险较高的有资产担保证券",非"惠誉在较高风险假设下,研究了有资产担保的证券";倒数第三段应为,"薪资面临缩水压力",非"薪资引发的通缩力量")

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 程琳/张涛/李爽

路透1月3日电---节衣缩食挺过债务危机,是一条艰辛的道路.

但这没有让西班牙停止尝试,靠加大减支和增税力度来安抚官方和民间债权人,但同时经济上又要受到欧元区成员国身份的约束.

新组建的保守派政府的经济部长Luis de Guindos周一对西班牙电台称,2011年公共财政赤字与国内生产总值(GDP)之比可能超过了8%,远远高出预期,也未实现上届政府承诺的目标6%,西班牙的欧洲夥伴和金融市场恐怕都要失望了.

西班牙政府对这种状况的第一反应是宣布149亿欧元方案,包括减支增税、冻结部分政府公务人员薪资、并为富人增加了新的负担.这些以及往後还可能推出的措施,能否帮助西班牙降低债务仍有待观察.

西班牙的问题并不复杂:政府和民间债务太高,无论在全球还是欧元区范围内竞争力都不是很强,因此通过开源来平衡收支的余地很小.

雪上加霜的是,西班牙过去10年房地产市场过度扩张,即便目前已经放弃了这个恶习,银行系统也已变得脆弱不堪,无法真正发挥作用,从而进一步打压了经济.

其实其它国家也曾发生同样的情况,比如泰国、阿根廷和冰岛等一些国家.情节大体相同,在经历一段复苏之後,先是百般否认出现问题,接着是让本币贬值,甚至不惜违约.

当然,现在的问题是,西班牙作为欧元区成员国,不能采取上述模式,至少难以在不引发全球经济海啸的情况下那麽做.

西班牙缺乏竞争力.

西班牙劳工成本可能必须下降20%以上,才能在国际上具有竞争力.在不采取货币贬值方法的情况下,提高竞争力的唯一手段是提高生产率或者降低工资.提高生产率涉及对科技或工艺投资,西班牙将难以做到这点,即使他们勇于在经济低迷之际投资.西班牙银行业是否有能力或者是否愿意提供必要的贷款来支持企业提高生产率,也存在很大疑问.目前,西班牙银行业者更关心的是如何生存下去.

**通缩逻辑**

那麽,西班牙只能指望削减工人工资了.当然可能做到这点,但工人所缴纳的税赋会减少,其消费也会下降.这样我们就回到了欧元区危机中自我实现的部分.希腊的情况表明,节衣缩食的经济体通常会陷入萎缩.劳动市场改革等措施最终能够见效,但可能速度太慢,不会得到现在的西班牙债权人的肯定.

西班牙正在得到帮助.欧洲央行正在二级市场购买其债券,而且更重要的是也在购买意大利债券.此外,欧洲央行推出的一个超长期再融资计划,将向西班牙银行业者伸出援手.但是,争取生存与充当资本中介完全是两回事,有迹象显示西班牙银行业者的资本中介活动大幅减少.西班牙央行的数据显示,10月贷款比上年同期下降2.5%,而9月则创出了最大纪录降幅2.6%.

随着2008年三年期紧急政府担保计划发放的贷款到期,未来一年西班牙银行业需要为约1,300亿欧元的贷款再融资,远高於2011年水平.不良贷款占现有贷款比例达7.4%,为危机以来最高,银行体系对所持投资组合实际价值的坦白透露成度也很令人怀疑.

惠誉研究了风险较高的有资产担保证券(ABS),认为西班牙被银行收回的房屋价格,目前比它获得抵押贷款时的价值缩水43%.尽管这些贷款并不归银行所有,但数据表明,房市继续下滑,势必会对银行资本产生实质影响,而房市未来十有八九会下跌.

因此2012年对於西班牙来讲,意味着衰退、薪资面临缩水压力以及信贷紧缩.剩下的就是由市场来决定,这些力量将会压过西班牙和欧洲当局的决心,正如一个月前市场做得那样.当前西班牙10年期公债收益率为5.09%,低於11月的6.60%.

实际上,西班牙在帮助下忍受几年清贫的年头,没准能安然渡过危机.

但西班牙现在就像坐在一堆火药上,而四周都是可能引燃的火花.(完)