〔中国货币市场〕回购利率大幅回调,关注明日存款准备金例行缴款影响

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月4日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘大幅回调,其中七天期品种下行逾200个基点(bp).受跨年因素冲击的资金面恢复平静,市场关注明日存款准备金例行缴款的影响.
本周公开市场到期量偏少,迫使央行暂停央票申报.上海一银行交易员指出,整个1月央票及正回购到期量都很少,央行可能通过降低存款准备金率或逆回购操作,满足市场的资金需求.短期看,隔夜品种3.5%的水平较为均衡.
业内人士周三向路透表示,央行公开市场今日未申报央行票据,周四或暂停发行.[ID:nCN1318114]
"出钱比较多,毕竟年底已经过去了.看明天有没有压力."他表示.
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:13 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.5010 5.0109 -150.99 1,674.43
七天CN7DRP=CFXS 4.0847 6.3298 -224.51 355.68
14天CN14DRP=CFXS 4.7277 6.4810 -175.33 54.83
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.5048 5.0165 -151.17 650.85
七天CHICNY7D=CFXS 3.9956 6.3588 -236.32 102.10
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(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
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索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。