〔中国货币市场〕回购利率大幅回调,关注明日存款准备金例行缴款影响

路透上海1月4日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘大幅回调,其中七天期品种下行逾200个基点(bp).受跨年因素冲击的资金面恢复平静,市场关注明日存款准备金例行缴款的影响.

本周公开市场到期量偏少,迫使央行暂停央票申报.上海一银行交易员指出,整个1月央票及正回购到期量都很少,央行可能通过降低存款准备金率或逆回购操作,满足市场的资金需求.短期看,隔夜品种3.5%的水平较为均衡.

业内人士周三向路透表示,央行公开市场今日未申报央行票据,周四或暂停发行.[ID:nCN1318114]

"出钱比较多,毕竟年底已经过去了.看明天有没有压力."他表示.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:13 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.5010 5.0109 -150.99 1,674.43

七天CN7DRP=CFXS 4.0847 6.3298 -224.51 355.68

14天CN14DRP=CFXS 4.7277 6.4810 -175.33 54.83

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.5048 5.0165 -151.17 650.85

七天CHICNY7D=CFXS 3.9956 6.3588 -236.32 102.10

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(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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