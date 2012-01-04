《中国报摘》--其他报纸重要消息1月4日(I)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
**上海证券报**
--中国国家信息中心首席经济师兼经济预测部主任范剑平称,据预测,2012年中国出现经济增速和物价涨幅双双小幅下降的概率较大,经济运行的总量矛盾有所缓解,宏观调控总量政策无论进一步收紧或放松的空间都很小.
--种种迹象显示,证监会的"分红"新政已经从拟上市公司的首次公开发行(IPO)推及上市公司包括定增在内的再融资领域.
**人民日报**
--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)总裁李小加表示,顶层设计改革不应成为人民币国际化开始推进的先决条件;人民币国际化必然从香港开始,在人民币国际化的开始阶段,香港可以成为人民币国际化的"育儿园",为其提供安全可靠的试验场所.
--中国住房和城乡建设部住房保障司司长冯俊日前称,地方政府可以回购商品房用作公共租赁房房源,要符合保障性住房的标准和条件,比如小户型、居住方便等,不是为某些商品房项目托市.
--中国国务院发展研究中心金融研究所张承惠撰文称,坚持推动房地产的实质性调整,并不必然带来房地产市场硬着陆,中国也有条件避免硬着陆发生.
**第一财经日报**
--第四次全国金融工作会议将於1月6日(周五)召开.包括系统性金融风险防范制度、完善金融监管协调机制、加强对金融机构综合经营和金融机构的监管、明确商业银行资本金补充和约束机制等15项重大金融课题将在此次会议上重点讨论.
--据悉,郑州银行新一轮的增资扩股方案已通过审批,一次性增发25.08亿股,共募集资金68.22亿元人民币,其中郑州市地方政府股权由绝对控股被稀释到了12%,股权结构的进一步优化为郑州银行上市扫清了障碍.
**21世纪经济报 道**
--据悉,新版成品油定价机制核心思路基本确定.新方案调整主要涉及两个方面:一是缩短调价周期,调价时间从现行22天或减少到10天;二是改进调价操作方式,定价权下放到企业,发改委不再审批价格调整.
--据接近监管层的消息人士透露,银监会已经制定出针对金融资产管理公司的"非现场监管报表指标体系",相关文件即将向信达、华融、东方、长城四家机构下发.该人士称,日前银监会银行四部召开会议,披露了这一消息,而银监会也首次对资产管理公司主业经营,明确提出资本充足率不低於8%的指标要求.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/邵晓忆; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。