《中国报摘》--其他报纸重要消息1月4日(I)

**上海证券报**

--中国国家信息中心首席经济师兼经济预测部主任范剑平称,据预测,2012年中国出现经济增速和物价涨幅双双小幅下降的概率较大,经济运行的总量矛盾有所缓解,宏观调控总量政策无论进一步收紧或放松的空间都很小.

--种种迹象显示,证监会的"分红"新政已经从拟上市公司的首次公开发行(IPO)推及上市公司包括定增在内的再融资领域.

**人民日报**

--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)总裁李小加表示,顶层设计改革不应成为人民币国际化开始推进的先决条件;人民币国际化必然从香港开始,在人民币国际化的开始阶段,香港可以成为人民币国际化的"育儿园",为其提供安全可靠的试验场所.

--中国住房和城乡建设部住房保障司司长冯俊日前称,地方政府可以回购商品房用作公共租赁房房源,要符合保障性住房的标准和条件,比如小户型、居住方便等,不是为某些商品房项目托市.

--中国国务院发展研究中心金融研究所张承惠撰文称,坚持推动房地产的实质性调整,并不必然带来房地产市场硬着陆,中国也有条件避免硬着陆发生.

**第一财经日报**

--第四次全国金融工作会议将於1月6日(周五)召开.包括系统性金融风险防范制度、完善金融监管协调机制、加强对金融机构综合经营和金融机构的监管、明确商业银行资本金补充和约束机制等15项重大金融课题将在此次会议上重点讨论.

--据悉,郑州银行新一轮的增资扩股方案已通过审批,一次性增发25.08亿股,共募集资金68.22亿元人民币,其中郑州市地方政府股权由绝对控股被稀释到了12%,股权结构的进一步优化为郑州银行上市扫清了障碍.

**21世纪经济报 道**

--据悉,新版成品油定价机制核心思路基本确定.新方案调整主要涉及两个方面:一是缩短调价周期,调价时间从现行22天或减少到10天;二是改进调价操作方式,定价权下放到企业,发改委不再审批价格调整.

--据接近监管层的消息人士透露,银监会已经制定出针对金融资产管理公司的"非现场监管报表指标体系",相关文件即将向信达、华融、东方、长城四家机构下发.该人士称,日前银监会银行四部召开会议,披露了这一消息,而银监会也首次对资产管理公司主业经营,明确提出资本充足率不低於8%的指标要求.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/邵晓忆; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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