〔中国金融〕全国金融工作会议即将召开,讨论银行资本补充新政等--报载

路透上海1月4日电---中国第一财经日报周三报导称,第四次全国金融工作会议将於周五(6日)召开.会议将重点讨论系统性金融风险防范制度、完善金融监管协调机制、明确商业银行资本金补充和约束机制等15项重大金融课题.

与系统性金融风险防范制度等议题相比,明确商业银行资本金补充和约束机制属於微观层面.但2010年银行大规模股权融资後,商业银行又在2011年掀起次级债融资的狂潮.三年多的现实证明,明确商业银行资本补充和约束机制已变得十分紧迫.

央行金融市场司副司长吴显亭曾透露,国务院已经批准信贷资产证券化继续扩大试点.央行会同相关部门目前正在积极研究进一步扩大中小企业信贷资产证券化的实施方案.

这意味着,资产证券化终将重启,但实施的方式和范围尚存较大悬念.因此,金融工作会议召开之际,资产证券化以何种方式重启,成为明确银行资本补充和约束机制议题领域最值得期待的看点.

统计显示,在银行股权融资最频繁的2010年,国内商业银行的融资占整个资本市场融资规模超过40%.银行业在中国股市中拥有举足轻重的地位,其频繁的再融资将造成股票市场剧烈波动.长远看,这种再融资怪圈难以持续,主要依靠资本市场补充资本的道路行不通.

总的来看,补充资本的办法有内源和外生两条路径.内源式融资即是指把一部分利润转化资本;外源式融资则包括由股东增资扩股、发行新的股份、发行次级债券、混合资本债券等一些办法.此外,借鉴国外经验,专业人士提出了第三条"一劳永逸"的道路,即资产证券化.

"水多加面,面多加水.如果商业银行不进行资产证券化,而是不断侧重於表内风险加权资产的增长和资本的补充机制,中国股市在很大程度上要改名为银行业股市了."人民银行副行长刘士余建议,发展资产证券化,破解此难题.(完)