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货币新闻 | 2012年 1月 5日 星期四 16:27 BJT

〔中国新债〕财政部下周三将招标发行280亿元固息国债,期限一年--公告

路透上海1月5日电---中国财政部周四公告称,将於下周三(11日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行280亿元人民币固息记账式国债,期限一年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为财政部今年第一期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期国债竞争性招标时间为1月11日上午9:30-10:30,1月12日开始发行并计息,1月16日发行结束,1月18日起上市交易.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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