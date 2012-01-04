〔中国房地产〕中国有条件避免房地产市场硬着陆--国研中心

路透北京1月4日电---中国国务院发展研究中心金融研究所副所长张承惠等撰文称,坚持推动房地产的实质性调整,并不必然带来房地产市场硬着陆,中国既有宏观条件,也有政策空间避免房地产硬着陆风险.

周三刊登在人民日报上的文章并称,中国房地产市场仍属发展中市场,存在刚性需求;其结构尚不完善,存在调整空间;房地产杠杆率低,风险主要通过产业链传导,并不会像美国那样由於房地产内部的去杠杆化而引起金融市场的塌陷.

"当前一些城市出现的房地产价格回落,是政府主动调控的结果,而非房地产市场自我恶化、发展乏力所造成.针对今後我国房地产市场的走势,政府仍拥有很大的政策调整空间和灵活度,"文章称.

文章分析称,中国避免房地产硬着陆的有利条件包括经济具有保持较高速度增长的潜力;金融体系抗风险能力大幅提升;政府拥有充足的提供最终流动性的能力;具有较充实的财政基础.

但由於房地产市场具有自己的运行逻辑,政策应对不当又容易造成硬着陆.对此应保持充分的警惕,做好充足的政策准备.应利用规范民间借贷的时机,推动房地产市场和房地产行业的必要调整.

同时,应以"鼓励消费、抑制投机"为目标,适度调整房地产调控方式,如择机调整限购政策范围,重点限制境外和非居住的外地投资者投机性购房,同时增加投机的成本,徵收交易所得税和房地产税.

对於保障房建设,文章建议,可适当降低2012年地方政府保障房建设目标,将重点放在保障房的制度和配套设施建设上.一旦出现市场超预期调整,即加大政府资金投入,既保证房地产市场调整过程的平稳进行,又可推动保障房体系建设.

在持续严厉调控政策下,目前中国楼市房价过快上涨的势头已得到遏制,但中国政府调控房市的决心依然未有动摇.12月的中央经济工作会议强调,明年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给,促进房地产市场健康发展.[ID:nCN1283394](完)