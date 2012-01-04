《中国重要政经日程》--1月4日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
=============================近日重要政经日程==========================
1/7(六)
--第十六届中国资本市场论坛在北京举行.
--第九届中国文化产业新年论坛在北京举行,至8日.
1/8(日)
--第十三届北大光华新年论坛在北京举行
--2012长江年度论坛在三亚举行.
1/9(一)
--第二届中国小额信贷机构联席会年会在北京举行.
*--第二届中国县域经济发展高层论坛在北京举行.
2/4(六)
--中国企业家论坛第十二届年会在北京举行,至6日.
3/1(四)
--中国上市公司企业治理论坛在上海举行,至2日.
4/13(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。