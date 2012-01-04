美国称叙利亚并未兑现阿盟协议

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月3日电---美国国务院周二表示，美国对前往叙利亚的阿盟观察团严重关切，认为叙利亚政府并未准备兑现阿盟和平协议的条款。
美国国务院发言人纽兰德(Victoria Nuland)在记者会上表示：“叙利亚政权并未全部兑现约九周前接受的阿盟倡议。”
“例如，暴力远未停止。”她援引一些独立报告称，自去年12月31日以来，叙利亚又新增几十名遇难者。
阿盟周一表示，派驻叙利亚的观察团有助於该国遏制流血冲突，并要求给予他们更多时间以完成使命。
但根据路透统计，自阿盟观察团上周抵达叙利亚以来，该国安全部队已杀害逾132人。其他民间组织则表示，遇难人数为390人。
纽兰德表示，美国负责中东事务的助理国务卿费尔特曼(Jeffrey Feltman)将在周六阿盟部长会议召开前飞往开罗举行有关叙利亚问题的会谈。
纽兰德表示：“我们对他们的努力表示支持，以确保可信而有效地进行这项活动。”（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。